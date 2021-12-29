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Напад на генконсульство РФ у Львові: підозрюваного затримали

Автор: Валерія Поліщук

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що у Львові затримали зловмисника, який скоїв напад на консульство Росії. Зокрема, в ніч на 24 грудня чоловік кинув в огорожу представництва "коктейль Молотова".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"З останніх провокацій, це пляшка із запальною сумішшю, яку кинули в російське консульство в місті Львів. Нещодавно було затримано особу, яка вчинила цей злочин", - заявив міністр.

Він також додав, що зараз ведуться слідчі дії із затриманими, а також людьми, які можуть бути замовниками нападу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 грудня у Львові в огорожу російського консульства кинули "коктейль Молотова".

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Міністерство внутрішніх справ УкраїниЛьвівДенис Монастирський