Напад на генконсульство РФ у Львові: підозрюваного затримали

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що у Львові затримали зловмисника, який скоїв напад на консульство Росії. Зокрема, в ніч на 24 грудня чоловік кинув в огорожу представництва "коктейль Молотова".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.
"З останніх провокацій, це пляшка із запальною сумішшю, яку кинули в російське консульство в місті Львів. Нещодавно було затримано особу, яка вчинила цей злочин", - заявив міністр.
Він також додав, що зараз ведуться слідчі дії із затриманими, а також людьми, які можуть бути замовниками нападу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 24 грудня у Львові в огорожу російського консульства кинули "коктейль Молотова".