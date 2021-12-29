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Нападение на генконсульство РФ во Львове: подозреваемого задержали

Автор: Валерия Полищук

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что во Львове задержали злоумышленника, который совершил нападение на консульство России. В частности, в ночь на 24 декабря мужчина бросил в ограждение представительства "коктейль Молотова".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Из последних провокаций, это бутылка с зажигательной смесью, которую бросили в российское консульство в городе Львов. Недавно было задержано лицо, совершившее это преступление", - заявил министр.

Он также добавил, что сейчас ведутся следственные действия с задержанными, а также людьми, которые могут быть заказчиками нападения.

Напомним, ранее сообщалось, что 24 декабря во Львове в ограждение российского консульства бросили "коктейль Молотова".

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Министерство внутренних дел УкраиныЛьвовДенис Монастырский