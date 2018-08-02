Напад на активістів в Одесі кваліфіковано як замах на вбивство

Інцидент кваліфікували за статтею 115 КК України

Правоохоронці кваліфікували інцидент з автомобілем, в якому знаходилися громадські активісти Михайло Кузаконь і Григорій Кузьма, як замах на вбивство. Про це РБК-Україна повідомила прес-секретар прокуратури одеської області Інна Верба.

У прокуратурі повідомили, що правоохоронці кваліфікували наїзд на активістів як замах на вбивство.

"Кваліфікували по статті 15, за частиною другою статті 115 Кримінального кодексу. Тобто "замах на умисне вбивство", - повідомила Верба.

Нагадаємо, сьогодні, 2 серпня, стало відомо, що в Одесі скоєно замах на громадських активістів. Зазначимо, що активісти є лідерами одеського "Народного руху України".

За словами активістів, вантажівка цілеспрямовано в'їхала в автомобіль, в якому вони перебували. Зараз на місці події працюють співробітники і керівництво прокуратури та поліції.

За словами дітей, які стали свідками події, за кілька хвилин до того, як вантажівка в'їхала в автомобіль активістів, до них під'їхав чоловік на мопеді і сказав, щоб вони тут не грали, так як тут небезпечно. Пізніше, на цьому мопеді втік водій вантажівки.