Нападение на активистов в Одессе квалифицировано как покушение на убийство

Инцидент квалифицировали по статье 115 УК Украины

Правоохранители квалифицировали инцидент с автомобилем, в котором находились общественные активисты Михаил Кузаконь и Григорий Козьма, как покушение на убийство. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь прокуратуры одесской области Инна Верба.

В прокуратуре сообщили, что правоохранители квалифицировали наезд на активистов как покушение на убийство.

"Квалифицировали по статье 15, по части второй статьи 115 Уголовного кодекса. То есть "покушение на умышленное убийство", - сообщила Верба.

Напомним, сегодня, 2 августа, стало известно, что в Одессе совершено покушение на общественных активистов. Отметим, что активисты являются лидерами одесского "Народного руху Украины".

По словам активистов, грузовик целенаправленно въехал в автомобиль, в котором они находились. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники и руководство прокуратуры и полиции.

По словам детей, которые стали свидетелями происшествия, за несколько минут, до того, как грузовик въехал в автомобиль активистов, к ним подъехал человек на мопеде и сказал, чтобы они тут не играли, так как тут опасно. Позже, на этом мопеде скрылся водитель грузовика.