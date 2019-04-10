Нападник "Тоттенхема" Кейн може пропустити залишок сезону

Нападник "Тоттенхем Хоттспур" Гаррі Кейн, який отримав пошкодження в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" (1:0), можливо вибув до кінця сезону. Про це заявив головний тренер "шпрот" Маурісіо Почеттіно.

Форвард травмувався на 56 хвилині гри під час боротьби з півзахисником гостей Фабіаном Делфі. Найближчим часом футболіст пройде медичне обстеження, яке визначить ступінь серйозності травми і терміни відновлення.

"Завтра проведемо обстеження, але, схоже, це та ж травма голеностопа. Це дуже засмучує. Буде важко, нам буде його не вистачати. ​​Можливо, він вибув до кінця сезону.

Ми сподіваємося, що травма не дуже серйозна, але часу на відновлення мало. Він підвернув ногу. Подивимося, що буде в найближчі години", - цитує Почеттіно BBC.

Зазначимо, що гравець покинув стадіон на милицях.

25-річний Кейн є вихованцем "Тоттенхем". У нинішньому сезоні він взяв участь в 28 матчах англійської Прем'єр-ліги, в яких став автором 17 забитих м'ячів (чотирьох - з пенальті), а також відзначився чотирма результативними передачами.

Матч-відповідь "Манчестер Сіті" - "Тоттенхем Хотспур" пройде 17 квітня в Манчестері на стадіоні "Етіхад". Початок матчу - о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, Кейн був визнаний найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів.