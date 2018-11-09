Нападник "Тоттенхема" Кейн став найкращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів

Фото: Харрі Кейн (tottenhamhotspur.com)

Він відзначився дублем у ворота ПСВ

Нападник "Тоттенхема" Харрі Кейн визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. Про це повідомляється на сайті УЄФА.

У матчі 4 туру групового етапу турніру англієць відзначився дублем у ворота ПСВ (2:1).

На нагороду також претендували Ріяд Марез ("Манчестер Сіті" - гол і два ассист в грі з "Шахтарем"), Карім Бензема ("Реал" - дубль і результативна передача в матчі з "Вікторією") і Мілан Павки ("Црвена Звезда" - дубль у ворота "Ліверпуля").

На рахунку Кейна 4 голи в 4 матчах Ліги чемпіонів нинішнього сезону.