"Тоттенхем" мінімально обіграв "Манчестер Сіті" в Лізі чемпіонів

Фото: Серхіо Агуеро - автор нереалізованого пенальті (twitter.com/SpursOfficial)

Герой матчу - Сон Хін Мін

"Тоттенхем Хотспур" обіграв "Манчестер Сіті" з рахунком 1:0 у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Зустріч відбулася на стадіоні новому стадіоні "шпор" в Лондоні.

На 12 хвилині арбітр матчу Бьорн Куйперс звернувся до системи відеодопомоги арбітрам (VAR) і призначив 11-метровий у ворота "шпор" за гру рукою захисника Денні Роуза в штрафному майданчику.

Пенальті не реалізував нападник "Сіті" Серхіо Агуеро, не зумівши переграти воротаря лондонців Уго Льоріса.

Переможний і єдиний м'яч забив на 78 хвилині Сон Хін Мін, який отримав пас від Крістіана Еріксена і з близької відстані розстріляв ворота гостей.

У цій зустрічі "Тоттенхем" через травму втратив основного форварда Гаррі Кейна.

Матч-відповідь між командами пройде 17 квітня в Манчестері на стадіоні "Етіхад". Початок матчу о 22:00 за Києвом.