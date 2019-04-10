Нападающий "Тоттенхэма" Кейн может пропустить остаток сезона

Нападающий "Тоттенхэм Хоттспур" Гарри Кейн, получивший повреждение в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с "Манчестер Сити" (1:0), возможно выбыл до конца сезона. Об этом заявил главный тренер "шпрот" Маурисио Почеттино.

Форвард травмировался на 56 минуте игры во время борьбы с полузащитником гостей Фабианом Делфом. В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, которое определит степень серьезности травмы и сроки восстановления.

"Завтра проведем обследование, но, похоже, это та же травма голеностопа. Это очень огорчает. Будет тяжело, нам будет его не хватать. Возможно, он выбыл до конца сезона.

Мы надеемся, что травма не очень серьезна, но времени на восстановление мало. Он подвернул ногу. Посмотрим, что будет в ближайшие часы", - цитирует Почеттино BBC.

Отметим, что игрок покинул стадион на костылях.

25-летний Кейн является воспитанником "Тоттенхэм". В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 17 забитых мячей (четырех - с пенальти), а также отметился четырьмя результативными передачами.

Ответный матч "Манчестер Сити" - "Тоттенхэм Хотспур" пройдет 17 апреля в Манчестере на стадионе "Этихад". Начало матча - в 22:00 по Киеву.

Напомним, Кейн был признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.