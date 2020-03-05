Нападник "Динамо" Русин підписав новий контракт з клубом

Фото: Назарій Русин (fcdynamo.kiev.ua)

Угода розрахована на п'ять років

Нападаючий "Динамо" Назарій Русин підписав нову угоду з київським клубом. Про це інформує прес-служба "біло-синіх".

Нова угода розрахована на п'ять років - до 28 лютого 2025 року.

Русин перейшов до "Динамо" у 2015 році. За київську команду він дебютував у виїзному поєдинку групового етапу Ліги Європи-2017/2018 проти албанського "Скендербеу" (2:3), в якому відразу відзначився забитим м'ячем. Загалом за "біло-синіх" у всіх турнірах провів 29 матчів, забив 7 голів.

Нагадаємо, "Динамо" повернуло з оренди нападника Назарія Русина, який останні півроку виступав за луганську "Зорю". Кияни скористалися опцією дострокового повернення через ситуацію з Артемом Бесєдіним. Гравець отримав річну дискваліфікацію у зв'язку з допінгом.

За місце в стартовому складі "Динамо" Русин конкурує з Франом Солем, а Ібрагім Каргбо наразі момент відновлюється від травми.

"Динамо" перебуває на третьому місці турнірної таблиці УПЛ. Відставання від лідера "Шахтаря" становить 14 очок.