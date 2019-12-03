"Динамо" объявило о переходе бельгийского форварда Каргбо

Фото: Ібрагім Каргбо-молодший (twitter.com/dynamokyiv)

З футболістом підписаний контракт строком на 3,5 роки

"Динамо" підписало контракт з 19-річним нападаючим юнацької збірної Бельгії Ібрагімом Каргбо-молодшим. Про це повідомляється на сайті київського клубу.

Контракт розрахований на 3,5 роки. Основна позиція - центральний нападаючий, але також здатний зіграти лівого та правого вінгера.

Футболіст у січні 2018 підписав перший професійний контракт з бельгійським клубом "Роселар". З кінця серпня 2019 до 17 листопада виступав на правах оренди в "Льєрс Кемензонен". А 18 листопада за обопільною згодою розірвав контракт з клубом "Роселар".

Каргбо-молодший викликається в юнацькі збірні Бельгії. Зараз є гравцем команди U19, за яку зіграв вже 7 матчів (1 м'яч).

Ібрагим Каргбо-молодший народився у футбольній родині. Його батько - відомий гравець збірної Сьєрра-Леоне Ібрагим Каргбо, який за свою кар’єру пограв у багатьох європейських клубах. У квітні ФІФА довічно дискваліфікувала його за участь в договірних матчах.

Nine individuals sanctioned for match manipulation: https://t.co/KJbubzah4X — FIFA Media (@fifamedia) April 24, 2019

Наступний матч "Динамо" проведе проти "Зорі" 8 грудня. "Біло-сині" розташовуються на 2 місці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від лідируючого "Шахтаря" на 11 очок.

У Лізі Європи "Динамо" ризикує не вийти в плей-офф. В останньому турі групового етапу 12 грудня "Динамо" вдома прийматиме "Лугано".