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УПЛ назвала кращого гравця і тренера 9 туру чемпіонату

Новини » Спорт    30.09.2019 - 13:14
УПЛ назвала кращого гравця і тренера 9 туру чемпіонату
Фото: "Маріуполь" - "Десна" (desna.football)

Обидві нагороди дістались "Десні"

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) визначила кращого футболіста і тренера 9 туру чемпіонату України. Про це повідомляється на сайті організації.

За підсумками голосування експертної ради, найкращим наставником визнаний головний тренер чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь. Його команда впевнено перемогла в "Маріуполі" (4:0), забивши чотири м'ячі, які залишились без відповіді.

Автор дубля у ворота приазовців нападник "Десни" Олександр Філіппов визнаний кращим гравцем туру. Він випередив одноклубників Дмитра Хльобаса та Єгора Картушова, форварда "Зорі" Назарія Русина і вінгера "Динамо" Беньяміна Вербича.

Команда Рябоконя продовжує перебувати на другому місці турнірної таблиці УПЛ. Однакову кількість очок з чернігівцями має київське "Динамо", однак підопічні Рябоконя випереджають "біло-синіх" за додатковими показниками.

"Десна" завдала розгромної поразки недавнім учасникам єврокубків і продовжує йти на другому місці, що на такому солідному вже відрізку турнірної дистанції можна називати однією з сенсацій чемпіонату", - мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, перемога над "Динамо" принесла головному тренеру і півзахиснику "Десни" Олександра Рябоконя і Владиславу Калитвинцеву звання кращих в 7 туру чемпіонату України.

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