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Нападение с топорами на работников ТЦК на Буковине: виновникам грозит до 7 лет тюрьмы

Иллюстративное фото: мужчинам, которые напали на сотрудников ТЦК с топорами, грозит до 7 лет тюрьмы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Жителям села Плоска, которые с топорами напали на сотрудников территориального центра комплектования и соцподдержки, грозит до 7 лет тюрьмы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии molbuk.ua рассказала начальник отдела коммуникации ГУНП в Черновицкой области Каролина Марышева.

По ее словам, суд уже избрал двум нападающим меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины. 

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Также следствие не исключает дополнительных квалификаций происшествия", - уточнила Марышева. 

Что предшествовало

Напомним, 7 марта в соцсетях обнародовали ролик, на котором двое мужчин с топорами напали на сотрудников ТЦК. 

Позже выяснилось, что инцидент произошел в селе Плоска Вижницкого района возле КПП "Горлеча". 

Водитель "ВАЗ-2121" сначала наехал на 41-летнего работника ТЦК. Позже он и еще один мужчина нанесли удары сотруднику ТЦК обухом топора.

Они также повредили лобовое стекло и боковые окна автомобиля сотрудников ТЦК.

Мужчин, которые напали на сотрудников ТЦК, задержали на следующий день.

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