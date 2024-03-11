Напад із сокирами на працівників ТЦК на Буковині: винуватцям загрожує до 7 років тюрми

За її словами, суд вже обрав двом нападникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовжується досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Також слідство не відкидає додаткових кваліфікацій події", - уточнила Маришева.

Що передувало

Нагадаємо, 7 березня у соцмережах оприлюднили ролик, на якому двоє чоловіків із сокирами напали на співробітників ТЦК.

Пізніше з'ясувалося, що інцидент стався у селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча".

Водій "ВАЗ-2121" спочатку наїхав на 41-річного працівника ТЦК. Пізніше він та ще один чоловік завдали ударів співробітнику ТЦК обухом сокири.

Вони також пошкодили лобове скло та бічні вікна автомобіля співробітників ТЦК.

Чоловіків, які напали на співробітників ТЦК, затримали наступного дня.