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Напад із сокирами на працівників ТЦК на Буковині: винуватцям загрожує до 7 років тюрми

Ілюстративне фото: чоловікам, які напали на співробітників ТЦК із сокирами, загрожує до 7 років ув'язнення (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Жителям села Плоска, які з сокирами напали на співробітників територіального центру комплектування та соцпідтримки, загрожує до 7 років ув'язнення.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі molbuk.ua розповіла начальник відділу комунікації ГУНП у Чернівецькій області Кароліна Маришева.

За її словами, суд вже обрав двом нападникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Продовжується досудове розслідування за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України.

"Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Також слідство не відкидає додаткових кваліфікацій події", - уточнила Маришева.

Що передувало

Нагадаємо, 7 березня у соцмережах оприлюднили ролик, на якому двоє чоловіків із сокирами напали на співробітників ТЦК.

Пізніше з'ясувалося, що інцидент стався у селі Плоска Вижницького району біля КПП "Горлеча".

Водій "ВАЗ-2121" спочатку наїхав на 41-річного працівника ТЦК. Пізніше він та ще один чоловік завдали ударів співробітнику ТЦК обухом сокири.

Вони також пошкодили лобове скло та бічні вікна автомобіля співробітників ТЦК.

Чоловіків, які напали на співробітників ТЦК, затримали наступного дня.

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