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Нападение на Фицо: в каком состоянии премьер-министр Словакии

Фото: премьер-министр Словакии Роберт Фицо (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенес операцию после нападения. В настоящее время он находится в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aktuality и Ta3.

Незадолго до полуночи вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараб заявил, что жизни Фицо ничего не угрожает. По его словам, одна из пуль попала в живот премьер-министра, друга - в сустав (вероятно, в сустав руки).

При этом некоторые словацкие политики утверждают, что состояние Роберта Фицо тяжелое. СМИ отмечают, что премьера ждет долгое восстановление. Некоторые медиа указывают, что он в сознании.

Фицо после огнестрельного ранения был доставлен вертолетом в больницу Рузвельта в Банской Быстрице, где его прооперировали.

Как пишут словацкие издания, у госпиталя дежурят несколько полицейских подразделений. Территория перед отделением скорой помощи ограждена, туда никого не пускают.

 

 

Что известно о нападении

Напомним, вчера, 15 мая, в городе Гандлова мужчина напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Это произошло возле здания, где заседало правительство.

В политика стреляли из огнестрельного оружия, он получил ранения. Фицо сразу был госпитализирован, а после полуночи стало известно, что его прооперировали.

Словацкие СМИ раскрыли личность мужчины, совершившего покушение на Фицо. Нападающим является 71-летний писатель и поэт Юрай Цинтула.

Что известно о премьере Словакии Роберте Фицо - узнайте в материале РБК-Украина.

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Премьер-министрРоберт Фицо