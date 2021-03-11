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Смертність від COVID-19 в Україні може досягнути пікових значень, - НАН

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 00:30
Смертність від COVID-19 в Україні може досягнути пікових значень, - НАН Фото: дівчина в масці (pexels)
Автор: Даша Харченко

Експерти з Національної академії наук України та низки університетів зробили прогноз розвитку епідемії коронавірусу в країні. Для розрахунку використовували світовий досвід математичного моделювання розвитку захворювання.

Про це йдеться на сайті НАН.

Так, на основі статистичних даних про динаміку епідемії в Україні та країнах Європи науковці створювали і тестували математичну модель SEIR–U.

Згідно з висновком експертної групи, смертність від COVID-19 продовжує збільшуватись і за 2–3 тижні може досягнути пікових значень осінньої хвилі.

Восени 2020 року кількість хворих на коронавірус щоденно зростала на понад 15 тисяч осіб.

Раніше повідомлялось, що вчені вважають весняну хвилю коронавірусу в Україні більш небезпечною за осінню, оскільки вона має характерний стрімкий розвиток. Вчені вважають, що весняна хвиля може стати національною катастрофою.

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