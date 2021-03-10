ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Медична система України готова до третьої хвилі COVID, - прем'єр

Новость на русском → Київ, Середа 10 березня 2021 13:15
Медична система України готова до третьої хвилі COVID, - прем'єр Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Медична система України готова до третьої хвилі коронавірусу. У лікарнях забезпечили максимально можливу кількість ліжок з підведеним киснем.

Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"В Україні почалася третя хвиля коронавірусу, на жаль, це факт. Зростає число захворювань і госпіталізацій, зростає навантаження на медичну систему ... У цій ситуації важливо не забувати про безпеку і дотримання карантинних обмежень", - зазначив він.

Він також закликав органи місцевої влади тримати дисципліну і відповідально підійти до організації протиепідемічних заходів.

"Медична система України готова до третьої хвилі, оскільки процес її посилення не зупинявся з початку пандемії. Ми забезпечили максимальне можливе число койко-місць з підведеною киснем. Їх загальна кількість понад 66 000 - це один з найвищих показників в Європі", - додав Шмигаль .

Відзначимо, до цього прем'єр говорив, що при третій хвилі зберігається загроза введення нового жорсткого локдауна по всій країні.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявив, що чим більше українців отримає вакцину, тим швидше закінчиться коронакриза.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика COVID-19 Денис Шмигаль Коронавірус
NEWS
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
Медведчука допитали щодо його переговорів з Сурковим
DAILY
Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Свобода не для всіх. Чи зможуть українці подорожувати по ковід-паспортах