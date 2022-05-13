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Насувається "зрадонька". Арестович розповів про плани Росії піти в новий наступ

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 22:33
Насувається "зрадонька". Арестович розповів про плани Росії піти в новий наступ Фото: Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

На кількох напрямках армія РФ готується до нового наступу. Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович пророкує російським окупантам чергові невдачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

Арестович розповів про нові плани наступальних дій ворога. За його словами, українська армія "чекає з нетерпінням" нового походу військ РФ.

"У нас насувається "зрадонька" у вигляді маленького страшного російського наступу, який вони планують відразу на кількох напрямках. У Попасній підзбиралися російські війська, і можуть піти на захід чи на північ, в районі Авдіївки "героїчний" штурм третій день, три штурми було, хоча їх і помолотила наша артилерія, але вони підзібрались і хочуть пробити нас, і на Запорізькому напрямі під'їхав танковий батальйон, який теж хоче напасти", – розповів радник Єрмака.

Спроби пройти оборону ЗСУ, на думку Арестовича, успіху не матимуть. "Це дивовижні спроби вбити свої війська об нашу оборону", – резюмував він.

Нагадаємо, Пентагон заявив про зрив українською артилерією планів РФ щодо наступу на Донбасі.

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