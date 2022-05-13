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Намечается "зрадонька". Арестович рассказал о планах России пойти в новое наступление

Новина українською →
Киев, Пятница 13 мая 2022 22:33
Намечается "зрадонька". Арестович рассказал о планах России пойти в новое наступление Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

На нескольких направлениях армия РФ готовится к новому наступлению. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович предсказывает российским оккупантам очередные неудачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал ФЕЙГИН LIVE.

Арестович рассказал о новых планах наступательных действий противника. По его словам, украинская армия "ждет с нетерпением" нового похода войск РФ.

"У нас намечается "зрадонька" в виде маленького страшного российского наступления, которое они планируют сразу на нескольких направлениях. В Попасной подкопились российские войска и могут пойти на запад или на север, в районе Авдеевки "героический" штурм третий день, три штурма было, хоть их и пометелила наша артиллерия, но они подкопились и хотят пробить нас, и на Запорожском направлении подъехал танковый батальйон, который тоже хочет напасть", – рассказал советник Ермака.

Попытки пройти оборону ВСУ, по мнению Арестовича, успеха не добьются. "Это удивительные попытки убить свои войска об нашу оборону", – резюмировал он.

Напомним, Пентагон заявил о срыве украинской артиллерией планов РФ по наступлению на Донбассе.

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