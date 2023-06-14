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Пытаются запугать украинцев. Россияне намекнули на теракт на Запорожской АЭС

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Среда 14 июня 2023 21:36
Пытаются запугать украинцев. Россияне намекнули на теракт на Запорожской АЭС Фото: россияне намекнули на теракт на Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российская пропаганда активно публикует видео в сети, где присутствует намек на подрыв Запорожской АЭС. Таким образом враг пытается запугать украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

В ЦПД уточняют, что в ролике россияне показали взрыв на Крымском мосту, подрыв "Северного потока-2" и также подрыв Каховской ГЭС. Заканчивается видео фотографией Запорожской АЭС и датой 03.07.2023, что свидетельствует о возможном теракте на территории станции.

В Центре подчеркивают, что у таких действий россиян есть две цели:

  • снять с себя ответственность за совершенное и обвинить во всех вышеперечисленных действиях Украину;
  • запугать украинцев возможными терактами.

Провокации россиян

Напомним, российские оккупанты держат под своим контролем Запорожскую АЭС с первых недель полномасштабного вторжения. Они используют станцию для провокаций, в том числе обстреливают ее и обвиняют в этом Украину.

Недавно Главное управление разведки сообщало, что враг готовил удар по Запорожской АЭС с целью обвинить в происшествии Украину. Таким образом он планировал препятствовать активным действиям ВСУ на фронте и инициировать долгосрочное расследование.

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Запорожская АЭС Теракт Война России против Украины
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