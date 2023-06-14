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Намагаються залякати українців. Росіяни натякнули на теракт на Запорізькій АЕС

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Середа 14 червня 2023 21:36
Намагаються залякати українців. Росіяни натякнули на теракт на Запорізькій АЕС Фото: росіяни натякнули на теракт на Запорізькій АЕС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російська пропаганда активно публікує відео в мережі, де є натяк на підрив Запорізької АЕС. Таким чином ворог намагається залякати українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

У ЦПД уточнюють, що у ролику росіяни показали вибух на Кримському мосту, підрив "Північного потоку-2" та також підрив Каховської ГЕС. Закінчується відео фотографією Запорізької АЕС та датою 03.07.2023, що свідчить про можливий теракт на території станції.

У Центрі наголошують, що такі дії росіян мають дві мети:

  • зняти з себе відповідальність за вчинене та звинуватити в усіх вищезгаданих діях Україну;
  • залякати українців можливими терактами.

Провокації росіян

Нагадаємо, російські окупанти тримають під своїм контролем Запорізьку АЕС з перших тижнів повномасштабного вторгнення. Вони використовують станцію для провокацій, у тому числі обстрілюють її та звинувачують у цьому Україну.

Нещодавно Головне управління розвідки повідомляло, що ворог готував удар по Запорізькій АЕС з метою звинуватити Україну. Таким чином він планував перешкоджати активним діям ЗСУ на фронті та ініціювати довгострокове розслідування.

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Запорізька АЕС Теракт Війна Росії проти України
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