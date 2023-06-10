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Пытаются "поддержать" своих солдат. В ВСУ объяснили российскую ИПСО по"контрнаступлению"

Фото: в ВСУ объяснили российскую ИПСО по "контрнаступлению" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация активно использует пропаганду для распространения фейков о "контрнаступлении" наших воинов. Пытается таким образом "поддержать" своих солдат.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины.

Среди основных причин распространения фейков:

  • деморализация населения и военных ВСУ;
  • попытка оказать поддержку своим солдатам.

"Демонстрации и иллюстрации якобы уничтожений авиацией, артиллерией, противотанкистами и другими должно (по мнению пропагандистов, - ред,) формировать уверенность и психологическую устойчивость у российских солдат. Ведь проблема с низкой психологической готовностью к бою является основной в российской армии", - пишет СтратКом.

В то же время отмечается, что фото и видео с побегами с позиций военных России уже массово гуляет в информационном поле.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Согласно заявлению Министерства обороны России, 5 июня украинские войска начали "широкомасштабное наступление" на нескольких участках фронта. Однако, по словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, само контрнаступление еще не началось, но близится.

В течение последней недели Россия систематически распространяет фейковую информацию, в частности, утверждает о "больших потерях ВСУ" и "уничтожении техники Запада". Украина опровергает эти недостоверные заявления. Спикер обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что распространение фейковой информации является попыткой врага "заполнить эфир", поскольку страна-оккупант потерпела провал в своих начальных целях во время полномасштабного вторжения.

Между тем, согласно данным разведки Министерства обороны Британии, в течение последних двух суток нашим воинам удалось добиться значительного прогресса и прорвать первую линию российской обороны в некоторых районах фронта.

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