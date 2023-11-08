Депутат Тернопольского райсовета и его адвокат разоблачены на взятке. Подозреваемые требовали 300 тысяч долларов за решение "земельного" вопроса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

СБУ и НАБУ ликвидировали очередную коррупционную схему получения денег за оформление права собственности на землю. К организации схемы причастны депутат Тернопольского районного совета и его адвокат, которые требовали с украинского инвестора 300 тысяч долларов за приобретение агрокомпании на территории региона.

За вышеупомянутую сумму они требовали не создавать искусственных препятствий при оформлении собственности на земельные участки, принадлежащие сельхозпредприятию.

"Кроме депутата и адвоката разоблачен также нынешний владелец этого предприятия, который подстрекал покупателя к подкупу судьи, депутата и его сообщника, чтобы землю этого предприятия окончательно вывели в частную собственность", - добавляет пресс-служба.

На основании собранных доказательств:

депутату райсовета сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;

адвокату сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368;

руководителю агропредприятия по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.

Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения всем задержанным. В частности продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Фото: Требовал 300 тысяч долларов за решение "земельного" вопроса. Разоблачен депутат райсовета (t.me/SBUkr)