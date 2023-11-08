Требовал 300 тысяч долларов за решение "земельного" вопроса. Разоблачен депутат райсовета
Депутат Тернопольского райсовета и его адвокат разоблачены на взятке. Подозреваемые требовали 300 тысяч долларов за решение "земельного" вопроса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.
СБУ и НАБУ ликвидировали очередную коррупционную схему получения денег за оформление права собственности на землю. К организации схемы причастны депутат Тернопольского районного совета и его адвокат, которые требовали с украинского инвестора 300 тысяч долларов за приобретение агрокомпании на территории региона.
За вышеупомянутую сумму они требовали не создавать искусственных препятствий при оформлении собственности на земельные участки, принадлежащие сельхозпредприятию.
"Кроме депутата и адвоката разоблачен также нынешний владелец этого предприятия, который подстрекал покупателя к подкупу судьи, депутата и его сообщника, чтобы землю этого предприятия окончательно вывели в частную собственность", - добавляет пресс-служба.
На основании собранных доказательств:
- депутату райсовета сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины - принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом;
- адвокату сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368;
- руководителю агропредприятия по ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины - предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
Подозреваемым грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения всем задержанным. В частности продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления.
Фото: Требовал 300 тысяч долларов за решение "земельного" вопроса. Разоблачен депутат райсовета (t.me/SBUkr)
Напомним, РБК-Украина писало о том, что перед судом предстанут должностные лица управления Госпотребпотребслужбы. Они брали взятки за "облегчение" регистрации сельскохозяйственной техники.
Также был задержан чиновник Антимонопольного комитета, который требовал взятки у предпринимателей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.