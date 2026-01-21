Пытался убить офицера ВСУ: в Запорожье задержали агента-киллера ФСБ

"Военная контрразведка Службы безопасности и Национальная полиция предотвратили заказное убийство украинского воина в Запорожье", - говорится в сообщении.

По результатам спецоперации в прифронтовом городе по "горячим следам" задержан агент ФСБ, который пытался ликвидировать офицера ВСУ, который проходил реабилитацию после ранения на передовой.

Как установило расследование, сначала российские спецслужбисты заманили украинского защитника в городскую промзону под видом "свидания". На место встречи должна была прийти девушка, с которой он познакомился на профильном сайте.

Впрочем, вместо нее в промзоне появился киллер в балаклаве, который напал на военного со спины и нанес ему шесть ударов в область шеи, грудной клетки, живота и правой ноги. После этого нападавший скрылся с места происшествия.

В результате глубоких колотых ранений пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение, где он сейчас находится в тяжелом состоянии.

В течение нескольких часов после покушения сотрудники СБУ разыскали киллера и задержали его у родственников, где он пытался "залечь на дно".

Фото: в Запорожье задержали агента-киллера ФСБ, который пытался убить офицера ВСУ (t.me/SBUkr)

По материалам дела, заказ ФСБ выполнял 25-летний местный безработный, который попал в поле зрения российской спецслужбы, когда искал "легкие заработки" в Telegram-каналах.

После "тестовых" поджогов в городе россияне поручили ему убить офицера ВСУ. Адрес запланированного покушения он получил от куратора из РФ.

Чтобы заманить украинского воина "на локацию", ФСБ создала на сайте знакомств фейковый аккаунт девушки, которая пригласила его на встречу.

Вблизи места нападения обнаружен нож, от которого киллер избавился во время бегства. Также у него изъяты смартфон и планшет, с которых он контактировал с ФСБ.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на умышленное убийство).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.