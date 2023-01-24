ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Внедряла российское образование. Депутат из Запорожья получила подозрение

Новина українською →
Запорожье, Вторник 24 января 2023 19:33
Внедряла российское образование. Депутат из Запорожья получила подозрение Фото: коллаборантка Нина Гурская (zor.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Депутат Запорожского облсовета подозревается в сотрудничестве с российскими оккупантами. В частности, она согласилась внедрить в одной из школ Запорожской области стандарты российского образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генерального прокурора в Telegram.

По данным следствия, депутат Запорожского облсовета, которая возглавляла одну из школ в городе Каменка-Днепровская, после оккупации войсками РФ города приняла предложение врага о сотрудничестве.

По данным источника РБК-Украина в правоохранительных органах, речь о Нине Гурской, депутате Запорожского областного совета восьмого созыва от партии Владимира Буряка "Єднання".

Женщина по требованию оккупантов обновила программу преподавания с использованием российских учебников, а также изменила форму оценивания школьников на пятибалльную.

"Для получения подчиненным ей коллективом учителей соответствующей квалификации для преподавания дисциплин по современным российским образовательным стандартам организовала прохождение спецкурсов повышения квалификации в Евпатории аннексированной АР Крым", - говорится в сообщении.

Гурской сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Напомним, ранее СБУ в Харьковской области задержали экс-чиновников филиала "Укрзализныци", которые помогали российским военным перебрасывать эшелоны в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожье колаборантка Война России против Украины
NEWS
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
DAILY
"Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием