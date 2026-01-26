Пытался взорвать гранатой полицейских: на Киевщине со стрельбой задержан мужчина

В поселке Немешаево Киевской области задержали мужчину, который пытался взорвать гранатой полицейских. Правоохранители были вынуждены применить табельное оружие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции.

"К патрульным полицейским обратились прохожие с сообщением о том, что в Киевской области, поселке Немешаево, на улице Центральной находится неизвестный мужчина с предметом, похожим на гранату", - говорится в заявлении.

Патрульные полицейские прибыли по указанному адресу, где обнаружили мужчину с гранатой в руках. Нарушитель реагировал агрессивно на законные требования и предупреждения правоохранителей и пытался применить боеприпас.

"С целью прекращения угрозы жизни и здоровью граждан и полицейских, инспектор патрульной полиции применил табельное огнестрельное оружие. В результате правонарушитель получил огнестрельные ранения, он госпитализирован", - сообщили в Нацполиции.