В попытках избежать западных санкций Россия полагается на несколько стран, - ISW

Институт упоминает публикацию Financial Times от 4 сентября о том, что Министерство промышленности и торговли России разработало план потратить почти 1 миллиард долларов на безопасность критически важных электронных компонентов в октябре 2022 года, который, как сообщается, включал возможность строительства объектов в Индии для получения доступа к таким компонентам.

FT сообщило, что имеющиеся в его распоряжении документы показывают, что Россия тайно приобретала чувствительную электронику двойного назначения в Индии с помощью «значительных резервов» индийских рупий, накопленных российскими банками от увеличения продаж нефти в Индию.

Насколько Россия реализовала этот план, остается непонятным, хотя ISW оценивает, что РФ участвует в более широких усилиях по уклонению от западных санкций и закупке подсанкционных электронных компонентов и оборудования через иностранных субъектов.

Также в ISW отмечают, что 4 сентября на полях Восточного экономического форума во Владивостоке российский диктатор Владимир Путин встретился с вице-премьером Сербии Александром Вулиным.

Вулин заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России и не позволит использовать свою территорию для "антироссийских" действий. вероятной попытке диверсифицировать поставщиков оружия от России. Комментарий Вулина, предполагают аналитики Института, был частично направлен на то, чтобы предотвратить раздражение Путина после недавней покупки Сербией 12 самолетов Rafale во Франции в вероятной попытке диверсифицировать поставщиков оружия из России.

Путин заявил, что надеется увидеть президента Сербии Александра Вучича на предстоящем саммите БРИКС в октябре 2024 года в Казани.

Путин также встретился с вице-президентом КНР Хань Чжэном 4 сентября. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин проинформировал официальные лица КНР об итогах своей недавней поездки в Монголию, в ходе которой подчеркнул рост региональной торговли и сотрудничества с КНР и Монголией.

В ISW напомнили, что ранее отмечали признаки того, что иностранные компании и банки, в том числе в КНР, все более неохотно проводят транзакции с российскими субъектами из-за опасений вторичных санкций Запада, которые могут повлиять на усилия России по уклонению от санкций.