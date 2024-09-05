У намаганні уникнути західних санкцій Росія покладається на кілька країн, - ISW

Інститут згадує публікацію Financial Times від 4 вересня про те, що Міністерство промисловості і торгівлі Росії розробило план витратити майже 1 мільярд доларів на безпеку критично важливих електронних компонентів у жовтні 2022 року, який, як повідомляється, включав можливість будівництва об'єктів в Індії для отримання доступу до таких компонентів.

FT повідомило, що документи, які є в його розпорядженні, показують, що Росія таємно набувала чутливої електроніки подвійного призначення з Індії за допомогою «значних резервів» індійських рупій, накопичених російськими банками від збільшення продажів нафти до Індії.

Наскільки Росія реалізувала цей план, залишається незрозумілим, хоча ISW оцінює, що РФ бере участь у більш широких зусиллях щодо ухилення від західних санкцій та закупівлі санкціонованих електронних компонентів та обладнання через іноземних суб'єктів.

Також в ISW зазначають, що 4 вересня на полях Східного економічного форуму у Владивостоку російський диктатор Володимир Путін зустрівся з віцепрем'єром Сербії Олександром Вуліним.

Вулін заявив, що Сербія не вводитиме санкції проти Росії і не дозволить використовувати свою територію для "антиросійських» дій. Коментар Вуліна, припускають аналітики Інституту, був частково спрямований на те, щоб відвернути частину роздратування Путіна після нещодавньої купівлі Сербією 12 літаків Rafale у Франції у ймовірній спробі диверсифікувати постачальників зброї від Росії.

Путін заявив, що сподівається побачити президента Сербії Олександра Вучича на майбутньому саміті БРІКС у жовтні 2024 року у Казані.

Путін також зустрівся з віце-президентом КНР Хань Чженом 4 вересня. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін поінформував офіційних осіб КНР про підсумки своєї нещодавньої поїздки до Монголії, у ході якої підкреслив зростання регіональної торгівлі та співробітництва з КНР та Монголією.

В ISW нагадали, що раніше наголошували на ознаках того, що іноземні компанії та банки, у тому числі в КНР, все більш неохоче проводять транзакції з російськими суб'єктами через побоювання вторинних санкцій Заходу, які можуть вплинути на зусилля Росії щодо ухилення від санкцій.