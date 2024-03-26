Пытались подкупить начальника ГВА. В Сумах двух депутатов разоблачили на взятке

Как сообщается, 26 марта при процессуальном руководстве прокурора САП детективы НАБУ при оперативном сопровождении СБУ разоблачили двух депутатов Сумского областного совета, один из которых одновременно занимает должность главного врача местного медицинского учреждения, на предложения и предоставлении 100 тысяч долларов неправомерной выгоды.

По данным местных СМИ, речь идет о депутатах из партии "Батькивщина" Магомеда-Шарипа Галаева и Владимире Поцелуеве. Последний руководит больницей Святого Пантелеймона. А Галаев является директором Потребсоюза Сумской области.

Денежные средства депутаты предлагали начальнику Сумской городской военной администрации за объединение двух медицинских учреждений, что обеспечило бы увеличение финансирования, а также за оставление в должности главного врача этой объединенной больницы одного из лиц, которая и предоставляла неправомерную выгоду.

Кроме этого, депутаты предлагали предоставлять чиновнику 10-20% от выделенного объема бюджетного финансирования вновь медучреждения.

При передаче первого транша в размере 50 тысяч долларов депутатов задержали "на горячем".

Предварительная правовая квалификация действий задержанных - ст. 369 УК Украины.

Фото: в Сумской области двух депутатов разоблачили на взятке (t.me/nab_ukraine)