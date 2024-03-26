Намагалися підкупити начальника МВА. У Сумах двох депутатів викрили на хабарі

Як повідомляється, 26 березня за процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ за оперативного супроводу СБУ викрили двох депутатів Сумської обласної ради, один з яких одночасно обіймає посаду головного лікаря місцевого медичного закладу, на пропозиції та наданні 100 тисяч доларів неправомірної вигоди.

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про депутатів з партії "Батьківщина" Магомеда-Шаріпа Галаєва та Володимира Поцелуєва. Останній керує лікарнею Святого Пантелеймона. А Галаєв є директором Споживспілки Сумської області.

Кошти депутати пропонували начальнику Сумської міської військової адміністраціїза об’єднання двох медичних установ, що забезпечило б збільшення фінансування, а також за залишення на посаді головного лікаря цієї об’єднаної лікарні однієї з осіб, яка і надавала неправомірну вигоду.

Крім цього, депутати пропонували надавати посадовцю 10-20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу.

При передачі першого траншу у розмірі 50 тисяч доларів депутатів затримали "на гарячому".

Попередня правова кваліфікація дій затриманих - ст. 369 КК України.

Фото: у Сумській області двох депутатів викрили на хабарі (t.me/nab_ukraine)