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Требовал "откаты" от военного. Депутата Тернопольского облсовета задержали "на горячем"

Тернополь, Среда 20 марта 2024 17:02
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Требовал "откаты" от военного. Депутата Тернопольского облсовета задержали "на горячем" Фото: СБУ задержала депутата (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Депутата Тернопольского облсовета задержали во время получения денег, которые он требовал у военного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Службу безопасности Украины.

"СБУ и НАБУ задержали депутата Тернопольского облсовета, который требовал "откаты" за выделение материальной помощи для раненых воинов ВСУ", - сообщили в службе.

Военная контрразведка Службы безопасности совместно с НАБУ разоблачила на коррупции депутата Тернопольского облсовета, который по совместительству является председателем постоянной комиссии по вопросам бюджета.

По данным следствия, в январе текущего года чиновник предложил военнослужащему посодействовать в выделении ему материальной помощи на лечение. За это после поступления средств на банковскую карточку он должен был отдать чиновнику половину суммы.

Правоохранители поэтапно задокументировали преступную деятельность депутата и задержали его "на горячем" во время получения им новой суммы взятки.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит до 10 лет за решеткой.

Ранее СБУ и НАБУ задержали заместителя председателя Запорожского областного совета, пытавшегося подкупить директора областного медицинского учреждения. Вместе с ним был задержан его помощник и депутат этого же облсовета.

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