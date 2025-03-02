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Рютте: мирного соглашения для Украины еще нет, надо определиться с гарантиями от Европы

Воскресенье 02 марта 2025 19:29
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Рютте: мирного соглашения для Украины еще нет, надо определиться с гарантиями от Европы Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирного соглашения для Украины еще нет. Он подчеркнул, что нужно определится с гарантиями безопасности от Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"(Мирного соглашения пока нет, но - ред.) мы должны подготовится к этому моменту и убедится, что европейские страны готовы помочь с гарантиями безопасности", - заявил Рютте.

Он отметил, что союзники хотят убедится, что российский диктатор Владимир Путин больше не попытается напасть на Украину. Это в свою очередь будет означать, что "европейцы будут активно действовать в Украине, чтобы гарантировать сохранение мира, его устойчивость, прочность и долговечность".

Напомним, что сегодня в Лондоне состоялся саммит европейских лидеров, и ключевой темой встречи стала Украина.

В частности, согласно плану, должны были обсуждать укрепление позиций нашей страны в данный момент (в военном смысле, а также экономическом давлении на Россию), необходимость долгосрочного соглашения, которое обеспечит мир в Украине, а также следующие шаги в разработке гарантий безопасности.

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