Рютте: мирного соглашения для Украины еще нет, надо определиться с гарантиями от Европы

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что мирного соглашения для Украины еще нет. Он подчеркнул, что нужно определится с гарантиями безопасности от Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"(Мирного соглашения пока нет, но - ред.) мы должны подготовится к этому моменту и убедится, что европейские страны готовы помочь с гарантиями безопасности", - заявил Рютте.

Он отметил, что союзники хотят убедится, что российский диктатор Владимир Путин больше не попытается напасть на Украину. Это в свою очередь будет означать, что "европейцы будут активно действовать в Украине, чтобы гарантировать сохранение мира, его устойчивость, прочность и долговечность".