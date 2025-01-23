"Нам нужны мотивированные люди". Военные рассказали, как относятся к "бусификации"

Сейчас в Вооруженных Силах больше всего не хватает мотивированных воинов, а e принудительно мобилизованных нет внутреннего стимула воевать.

"ТЦК мобилизованных нам не направляют"

В разведывательной роте бригады "Рубеж" преимущественно служат мотивированные люди, которые сознательно выбрали защиту страны. Поэтому разведчик с позывным "Кадзума" имеет "специфическое" отношение к принудительной мобилизации.

По его словам, им ТЦК новых мобилизованных не направляют. К ним чаще попадают те, кто этого сам хочет.

"Я не вижу смысла в таком человеке, так как он не мотивирован. Если он бы действительно хотел, то нашел бы себе место, которое ему действительно подходит. В гражданской жизни очень много профессий, которые подходят нам. Например, программист. Это большой человек, которая может делать очень много, максимально универсальный. Если у тебя есть время и желание, ты можешь выбрать (работу – ред.) по своим способностям. А если ты ждал, что кинули в бус, а потом будешь обижен на всех – то ты в какой-то мере сам затупил", – говорит он.

По мнению военного, главное – правильный подход к людям. Если их мотивировать и показать возможности, они сами захотят действовать. Если дать человеку дрон, он увидит эту технологию и поймет, что может перебить сразу много врагов, то это может дать "огонь в глазах".

"Сейчас в войне переломный момент: мы или проиграем, или возьмем ситуацию в свою пользу", – обращает внимание разведчик.

"На разведчика можно обучить любого"

По словам его сослуживца, командира взвода роты родвизки с позывным "Мешок", на разведчика можно обучить любого. Единственное, что важно – желание самого человека учиться.

"Лучше меньше людей, но чтобы они были мотивированы, и которые не подведут в сложных моментах. Обычно люди себя проявляют именно в критических моментах: ты на него именно сейчас надеешься. В такие моменты люди или ломаются, или показывают свою лучшую сторону", – говорит защитник.

По его словам, сейчас бригаде хватает обеспечения всем: формой, амуницией, вооружением. Также командование обеспечивает разноплановое обучение: как в Украине, так и за рубежом. Главное, что сейчас нужно больше всего – мотивированные люди.

"Даже мобилизованным есть возможность проявить себя и попасть в то подразделение, где вы можете применить свои навыки. Тем более, не первый год войны, множество бесплатных возможностей обучения. Если ты покажешь, что можешь работать с РПГ или изучил вооружение западных партнеров, тебе дадут возможности себя проявить", – говорит "Мешок".

Определиться, какая работа в "Рубеже" вам подойдет, можно на собеседовании. Ребята подберут специальность по вашим пожеланиям, умениям и навыкам. Обращаться можно напрямую – писать в директ на страницу в Instagram.

Больше деталей – в интервью с разведчиками: