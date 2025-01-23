"Нас очень путают с ТЦК". Военные рассказали, как к ним относятся гражданские
Военных в последнее время очень путают на улицах с сотрудниками ТЦК. Также защитники в целом видят к себе разное отношение: от уважения до даже пренебрежения.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказали разведчики роты разведки спецназначения бригады "Рубеж" НГУ.
За три года войны военные видят очень разное отношение со стороны гражданских.
"Со временем начинаешь различать взгляды - уважения, неуважения, пренебрежения", – рассказывает командир взвода роты разведки спецназначения бригады "Рубеж" "Кадзума".
Иногда видно, что человеку неудобно, но в то же время он искренне благодарен военному за службу и за защиту. А были случаи, когда даже плевали в спину.
Кроме того, часто военных путают с сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК).
"Нас прямо очень сильно путают, да", – говорит "Кадзума".
Он вспоминает: однажды в торговом центре к нему подошла женщина с просьбой не забирать ее мужа. Сначала он удивился такому вопросу, а потом понял, что его приняли за сотрудника ТЦК.
В другой раз, во время похода в супермаркет с женой, незнакомая женщина спросила его, где лежит туалетная бумага. Когда он удивленно ответил: "Почему я должен это знать?", она искренне удивилась: "А вы что, разве не охранник?".
Второй разведчик, командир взвода роты разведки "Мешок", обращает внимание на то, что сейчас каждый должен помогать фронту, как может. Он признается, что когда-то и сам слушал российскую музыку, читал российские книги. Но 2022 год стал для него переломным. За время большой войны ему вообще перестало быть интересно общаться с теми, кто не приобщен к борьбе с врагом.
Причастность, по его мнению, – это делать все возможное для поддержки фронта. Например, подруга его мамы работает в детском саду. Там дети регулярно рисуют рисунки для военных, а воспитательница сама привозит их на фронт. По мнению защитника, даже такой вклад уже весомая помощь в это сложное время.
Больше деталей – в интервью с разведчиками:
Ранее в соцгруппе "Рейтинг" рассказали РБК-Украина, что уровень доверия украинцев к ВСУ не снижается, но к ТЦК отношение неоднозначное.
По его словам, уровень недоверия к сотрудникам ТЦК достигает 67%, а доверяют им только 29% респондентов.
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