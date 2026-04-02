"Нам не надо было туда лезть": Трамп сделал скандальное заявление об Украине и деньгах

Итак, президент США Дональд Трамп в очередной раз подверг жесткой критике внешнюю политику своего предшественника Джо Байдена, заявив, что США не стоило вмешиваться в войну в Украине.

Во время общения с журналистами глава Белого дома отметил огромные финансовые расходы и истощение американских арсеналов.

Кроме того, Дональд Трамп выразил недовольство масштабами поддержки, которую США оказывали Украине ранее, и поставил под сомнение целесообразность глубокого вовлечения Вашингтона в дела страны, расположенной "через океан".

Основные тезисы заявления Трампа

Президент США акцентировал внимание на том, что предыдущая администрация потратила колоссальные ресурсы, не получив, по его мнению, никаких выгод для национальных интересов США.

"Мы тратим миллиарды. Знаете, нам не надо было лезть в Украину. Украина - за тысячи миль отсюда, через океан. Мы им помогли. У нас был президент - просто дурак: отдал им 350 миллиардов долларов, ничего не получив взамен, отдал им столько денег, потратил столько боеприпасов", - заявил Трамп.

По словам Трампа, те 350 миллиардов долларов, которые Байден выделил Зеленскому, были отданы "ни на что".

Кроме того, глава Белого дома заявил, что из-за чрезмерных поставок оружия украинской стороне американские запасы были критически исчерпаны. Именно поэтому сейчас США вынуждены массово наращивать производство по всей стране.

Трамп подчеркнул, что его подход кардинально другой: вместо безвозмездной передачи, он продает боеприпасы.

"Мы теперь производим боеприпасы по всей стране, потому что они нам нужны... Он так много отдал Украине и ничего за это не получил. А я продаю им боеприпасы. За это платит Евросоюз", - подчеркнул Дональд Трамп.

Контекст и давление на Европу

Это заявление прозвучало на фоне роста напряженности между Вашингтоном и Брюсселем. Напомним, что ранее Трамп уже угрожал европейским союзникам прекратить поставки оружия Украине по программе PURL, если страны ЕС не поддержат американскую военную операцию в стратегически важном Ормузском проливе.

Агрессивная риторика Трампа указывает на его стремление переложить финансовое бремя поддержки Украины на плечи Европы, одновременно требуя от союзников большей лояльности в других регионах мира.