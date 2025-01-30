Нам нужны красные линии в мирных переговорах по Украине, - президент ПАСЕ

Во время возможных переговоров между Украиной и Российской Федерацией (РФ) должны быть установлены красные линии.
Об этом рассказал президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодорас Русопулос в интервью РБК-Украина.
Как напомнил президент ПАСЕ, еще в начале полномасштабной войны Россия и Украина проводили определенные переговоры, но сейчас вопрос заключается в том, что именно будет означать "мир". Если же война закончится, но все останется "так, как есть сейчас" и временно оккупированные территории станут частью страны-оккупанта, то это не тот мир, который хотелось бы поддерживать.
"Конечно, мирные переговоры - это в целом что-то хорошее, и кто-то скажет: если мы не будем вести переговоры, то как мы узнаем о результатах этих переговоров? Поэтому, в принципе, да, но мы должны установить свои границы, красные линии, как говорится, для чего нужен этот мир", - добавил он.
После инаугурации президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп призвал диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров, чтобы завершить полномасштабную войну. В противном случае он применит жесткие меры, чтобы заставить Москву сделать это.
Диктатор, в свою очередь, пожаловался на то, что Киевом запрещено вести диалог с Россией.
Между тем глава Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко предупредил, что вскоре западные СМИ начнут делать ряд публикаций с датами завершения войны и переговоров Украины и России, но это не будет соответствовать действительности.
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