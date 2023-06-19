Нам нет никакого смысла атаковать российскую территорию, - Подоляк

"Нам недостаточно инструмента, нам хотелось бы большее количество этого инструмента, и мы действительно говорим нашим партнерам: нам нет никакого смысла атаковать российскую территорию", - сказал он.

При этом Подоляк отметил, что война, которую Россия ведет на территории Украины, будет постепенно переходить на территорию России объективно, потому что это процесс исторического плана.

"Потому что когда ты начинаешь огромный объем вторжения и не выигрываешь достаточно быстро, то, безусловно, ты теряешь управляемость процессов. Россия сегодня, безотносительно ко всему, теряет управляемость процессов. Нет силовой вертикали на практике, есть много альтернативных конфликтных центров. Посмотрите особенно последние отношения в треугольнике Пригожин-Кадыров-Шойгу", - сказал он.

По его словам, есть отдельно легион "Свобода России", альтернативно заходящий на ряд территорий. Есть бесконечные неустановленные беспилотники, атакующие везде по российской территории. "Это неотъемлемая составляющая проигранной войны", - добавил он.

Подоляк отметил, что война еще фактически не проиграна или юридически не проиграна. "Но Россия проиграет эту войну и, безотносительно Украины, на территории России будут идти все эти процессы подрыва, активные столкновения и так далее", - подчеркнул советник руководителя Офиса президента.

Позиция президента

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не начинала войну с Россией и не будет вести ее на территории государства-террориста.

На вопрос о том, обращались ли в Украину союзники из-за якобы использования их оружия на территории России бойцами РДК и Легиона "Свобода России", Зеленский ответил, что "мы не используем оружие на территории России".

По данным опроса Центра Разумкова, 93% украинцев верят в победу, а половина (50%) убеждена, что она наступит до конца 2023 года. Чаще всего украинцы рассматривают как победу изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года (47% среди верящих в победу Украины) или уничтожение российской армии и содействие восстанию/распаду внутри России (31%).