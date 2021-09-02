"Нам це не подобається": у Путіна зробили заяву про прагнення України вступити в НАТО

Росії "зовсім не подобається" прагнення України вступити в НАТО. Цю позицію підтримує і голова держави Володимир Путін.

Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на " РИА Новости ".

За його словами, в Кремлі звернули увагу на тему євроатлантичних устремлінь України і потенційну готовність вітати це бажання з боку американців.

"Президент Росії неодноразово викладав нашу досить чітку і зрозумілу послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів: це те, що нам зовсім не подобається", - сказав Пєсков.