ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Податкові пільги продовжили на час карантину: що зміниться

Новини » Політика     29.05.2020 - 11:02
Податкові пільги продовжили на час карантину: що зміниться
Фото: податки (freepik)

ФОП звільнили від ЄСВ за себе, а доплати медикам - від оподаткування ПДФО

В Україні з п'ятниці, 29 травня, продовжили дію податкових пільг на період карантину. Документ звільняє підприємців від сплати ЄСВ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, сьогодні набув чинності відповідний закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо додаткової підтримки платників податків на період карантину.

Згідно з документом, до 30 червня 300% доплати медикам не обкладаються податком на доходи фізичних осіб. Фізособи-підприємці відтепер можуть отримувати допомогу по частковому безробіттю. Підкреслимо, ФОП також звільняються від ЄСВ за себе до 31 травня.

Саму ж допомогу по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором.

Також до кінця останнього місяця карантину продовжили термін пільг для виробництва дезінфекторів; призупинили терміни розгляду скарг платників податків і продовжили звільнення від штрафів і пені за прострочення споживчого кредиту.

Продовжується мораторій на перевірки і незастосування штрафів/пені за порушення податкового законодавства та законодавства з ЄСВ до кінця карантину.

Відзначимо, строк дії закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" також продовжується.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив вирішити найближчими днями питання доплат медикам, задіяним у боротьбі з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, в Кабінеті міністрів очікують зростання рівня безробіття до 9,5% в цьому році.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Юлия Струк

Теги Новини України Податкильготыкарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся