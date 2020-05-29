Податкові пільги продовжили на час карантину: що зміниться

Фото: податки (freepik)

ФОП звільнили від ЄСВ за себе, а доплати медикам - від оподаткування ПДФО

В Україні з п'ятниці, 29 травня, продовжили дію податкових пільг на період карантину. Документ звільняє підприємців від сплати ЄСВ.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Так, сьогодні набув чинності відповідний закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо додаткової підтримки платників податків на період карантину.

Згідно з документом, до 30 червня 300% доплати медикам не обкладаються податком на доходи фізичних осіб. Фізособи-підприємці відтепер можуть отримувати допомогу по частковому безробіттю. Підкреслимо, ФОП також звільняються від ЄСВ за себе до 31 травня.

Саму ж допомогу по частковому безробіттю звільнили від оподаткування ПДФО і військовим збором.

Також до кінця останнього місяця карантину продовжили термін пільг для виробництва дезінфекторів; призупинили терміни розгляду скарг платників податків і продовжили звільнення від штрафів і пені за прострочення споживчого кредиту.

Продовжується мораторій на перевірки і незастосування штрафів/пені за порушення податкового законодавства та законодавства з ЄСВ до кінця карантину.

Відзначимо, строк дії закону "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків" також продовжується.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив вирішити найближчими днями питання доплат медикам, задіяним у боротьбі з коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, в Кабінеті міністрів очікують зростання рівня безробіття до 9,5% в цьому році.

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Автор: Юлия Струк