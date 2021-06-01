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Податкову реформу в Україні не вдасться впровадити без стабільної роботи промисловості, - EBR

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Київ, Вівторок 01 червня 2021 16:49
Податкову реформу в Україні не вдасться впровадити без стабільної роботи промисловості, - EBR Фото: податкову реформу в Україні не вдасться впровадити без стабільної роботи промисловості (flickr)
Автор: РБК-Україна

Ініційована українською владою податкова реформа не збалансована і може спровокувати проблеми в країні.

Про це йдеться у статті European Business Review, повідомляє УНІАН.

"Нова податкова реформа, яку уряд України збирається втілити, здається незбалансованою і може призвести до кількох проблем у ряді регіонів країни", - написав EBR.

Автори нагадали, що минулого тижня член Європарламенту, комітету з економічних і монетарних справ і субкомітету з питань податків Фульвіо Мартусьєлло звернувся до президента України, голови Верховної ради і прем'єр-міністра з листом, в якому вказав на шкідливість деяких змін, які будуть частиною нової податкової ініціативи.

На думку євродепутата, пропоновані владою України податкові зміни можуть призвести лише до чергового переділу ринку.

Серед перешкод, які не дозволять впровадити стратегію - постійні зміни прем'єр-міністрів, масовий відтік працездатного населення за кордон через систему вимагання, а також через тиск на малий, середній і великий бізнес. Цей тиск має системний і широкий характер.

"Турбує, що нова влада України, проголосивши себе реформаторами, ініціювала розподіл бізнесу на користь певних осіб замість того, щоб розвивати демократичні інститути. Податкова реформа, яка проходить під виглядом боротьби з корупцією і деолігархізації, може призвести до чергового переділу ринку", - процитував журнал євродепутата.

Автори нагадали: для того, щоб провести податкову реформу і змінити на краще співвідношення між надходженнями і ВВП, потрібно мати тверду базу у вигляді добре налагодженої промисловості зі стабільними продажами. У Польщі, де промисловість зростає в останні місяці, це є. А ось в України - ні.

Нагадаємо, 12 травня уряд на своєму засіданні затвердив законопроект, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України і яким підвищуються ставки податків для цілого ряду галузей.

Раніше інвестаналітик Ерік Найман заявив, що підвищення податків спровокує уповільнення економіки і призведе до зростання цін на товари і послуги.

Своєю чергою народний депутат України Олексій Гончаренко заявив, що владі для поповнення держбюджету слід не збільшувати податки і вбивати бізнес, а знайти інші джерела, наприклад, позбутися тіньових схем на ринку палива.

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