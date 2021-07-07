Податковий законопроект створює неприйнятні умови для інвесторів, - Южаніна

Якщо законопроект про підвищення податків №5600 буде ухвалений, це призведе до стагнації економіки, зростання цін та зубожіння українців.

Про це заявила народний депутат, член комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі "Україна 24".

На її думку, запропонувавши підвищення податків, влада поставила виключно мету збільшити надходження до бюджету на 50 млрд грн, але таке рішення лише змусить бізнес переходити в тінь.

"Де розуміння влади, що потрібно робити, щоб насправді збільшувати бюджетні надходження, і через які механізми можна досягти цієї мети? Точно не через збільшення податків для працюючого бізнесу і для тих, хто сплачує податки", - зазначила Южаніна.

Вона наголосила: бізнес працює "в тіні" саме через завелике податкове навантаження, і чергове підвищення лише збільшить кількість таких підприємств. Окрім того, за її словами, це призведе до погіршення інвестиційного клімату в країні.

"Велике податкове навантаження у відсотках до ВВП - це є якраз моментом спаду економічного розвитку і всіх інвестицій, які тільки можливі в Україну. І про це знають всі економісти. Але при цьому створюють для нашої країни неприйнятні умови - наче спеціально для того, щоби відток інвестицій відбувався ще з більшим розмахом", - зазначила Южаніна.

Окрім того, вона нагадала, що законопроект пропонує збільшити повноваження податкової служби, а це загрожує зростанням тиску з боку перевіряючих органів на бізнес.

"Податкова буде мати тепер в арсеналі такі нестандартні підходи до платника податку, які навіть під час Азарова-Клименка не застосовували. І зараз наша країна повертається в ще гірші часи", - сказала Южаніна.

На її думку, законопроект №5600 має бути відхилений.

"Якщо він буде прийнятий, це буде ганьба для нашої країни. Він призведе до стагнації економіки, підвищення цін і взагалі зменшення добробуту для всіх людей, бо там багато норм, які стосуються звичайних громадян", - підсумувала Южаніна.

Нагадаємо, 1 липня Верховна рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

Раніше народний депутат, голова підкомітету парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олег Марусяк заявив, що законопроект щодо податкових змін (№5600) містить низку норм, що можуть спричинити зростання тиску податкової служби на бізнес.