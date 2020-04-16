Податкова роз’яснила, за які порушення щодо ЄСВ не будуть штрафувати

Строки тимчасового незастосування штрафних санкцій щодо Єдиного соціального внеску (ЄСВ) продовжені до 31 травня 2020 року. Про це повідомляє Головне управління Державної податкової служби у м. Києві

Як зазначається в повідомленні, відповідна норма міститься у законі від 30.03.2020 №540-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)".

Зокрема відсутні штрафи за такі порушення:

несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску;

неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів);

несвоєчасне подання звітності, передбаченої законом №2464, до податкових органів. При цьому абзаци другий та третій пункту 7 частини одинадцятої статті 25 Закону №2464 щодо такого порушення, вчиненого у періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року, не застосовуються.

У податковій службі нагадали, що до 31 травня 2020 року також подовжено терміни не нарахування платникам єдиного внеску пені, при цьому нарахована пеня за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року підлягає списанню.

Нагадаємо, 13 березня Верховна рада України схвалила раніше ветований законопроект №1049 "Про внесення змін у деякі закони України про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Закон ухвалено з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського.

Як повідомляло РБК-Україна, закон щодо підтримки населення та бізнесу в умовах карантину через поширення коронавірусу набрав чинності 3 квітня