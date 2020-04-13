ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада прийняла закон про єдиний рахунку для сплати податків та ЄСВ з правками Зеленського

Новини » Політика     13.04.2020 - 15:31
Рада прийняла закон про єдиний рахунку для сплати податків та ЄСВ з правками Зеленського
Фото: Верхованая рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Із закону виключена "маржа Холодова" для торговців сигаретами

Верховна рада України схвалила раніше ветований законопроект №1049 "Про внесення змін у деякі закони України про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Закон ухвалено з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, президент вніс три пропозиції до цього документу. Два пропозиції стосувалися внесення технічних правок, третєю ж пропонувалося пункт 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону про зміни до статті 18 ЗУ "Пол державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального" виключити, як такий, що не відповідає Конституції України, Господарському кодексу україни, закону України "Про ціни і ціноутворення".

Нагадаємо, 19 лютого президент України Володимир Зеленський ветував законопроект №1049. Після цього парламенсткий комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №1049 з пропозиціями президента.

Як повідомляло РБК-Україна, скандал навколо даного законопроекту, більше відомого як "маржа Холодова", розпочався у жовтні 2019 року, коли на засіданні фінкомітету парламентарії включили в документ правку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.

Рада остаточно прийняла закон про доступ українців до кадастрів Рада планує уповноважити АМКУ розглядати скарги у сфері публічних закупівель
Новини України сигаретыВерховна РадаЗакон
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся