Рада прийняла закон про єдиний рахунку для сплати податків та ЄСВ з правками Зеленського

Фото: Верхованая рада (Віталій Носач, РБК-Україна)

Із закону виключена "маржа Холодова" для торговців сигаретами

Верховна рада України схвалила раніше ветований законопроект №1049 "Про внесення змін у деякі закони України про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Закон ухвалено з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, президент вніс три пропозиції до цього документу. Два пропозиції стосувалися внесення технічних правок, третєю ж пропонувалося пункт 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону про зміни до статті 18 ЗУ "Пол державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів і пального" виключити, як такий, що не відповідає Конституції України, Господарському кодексу україни, закону України "Про ціни і ціноутворення".

Нагадаємо, 19 лютого президент України Володимир Зеленський ветував законопроект №1049. Після цього парламенсткий комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував Верховній раді прийняти законопроект №1049 з пропозиціями президента.

Як повідомляло РБК-Україна, скандал навколо даного законопроекту, більше відомого як "маржа Холодова", розпочався у жовтні 2019 року, коли на засіданні фінкомітету парламентарії включили в документ правку, яка абсолютно не стосується теми законопроекту, але встановлює фіксовану маржу націнки для оптових і роздрібних структур, що здійснюють продаж сигарет.