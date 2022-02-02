Тиснучи на бізнес, силовики зловживають своїми повноваженнями, - економіст

Тиск на бізнес та обшуки, які організували правоохоронці та СБУ - це зловживання повноваженнями, за яке вони мають понести кримінальну відповідальність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар економіста Бориса Кушнірука у Facebook щодо обшуків на ГОКах компанії "Метінвест".

"Ці обшуки з того самого приводу, які нещодавно стосувались "АрселорМіттал Кривий Ріг". По-перше, "АрселорМіттал Кривий Ріг" по саме такому питанню вже отримав рішення адміністративних судів на свою користь. За таких обставин порушення кримінальних справ - це відверте зловживання повноваженнями представниками правоохоронних органів, за які згодом комусь нести вже цілком конкретну кримінальну відповідальність", - вказує економіст.

Також він дивується, що відношення до суто податкового спору між фіскалами та господарюючими суб'єктами чомусь мають СБУ, до функціоналу якої не входять такі питання.