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Тиснучи на бізнес, силовики зловживають своїми повноваженнями, - економіст

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Київ, Середа 02 лютого 2022 11:50
Тиснучи на бізнес, силовики зловживають своїми повноваженнями, - економіст Фото: СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Тиск на бізнес та обшуки, які організували правоохоронці та СБУ - це зловживання повноваженнями, за яке вони мають понести кримінальну відповідальність.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар економіста Бориса Кушнірука у Facebook щодо обшуків на ГОКах компанії "Метінвест".

"Ці обшуки з того самого приводу, які нещодавно стосувались "АрселорМіттал Кривий Ріг". По-перше, "АрселорМіттал Кривий Ріг" по саме такому питанню вже отримав рішення адміністративних судів на свою користь. За таких обставин порушення кримінальних справ - це відверте зловживання повноваженнями представниками правоохоронних органів, за які згодом комусь нести вже цілком конкретну кримінальну відповідальність", - вказує економіст.

Також він дивується, що відношення до суто податкового спору між фіскалами та господарюючими суб'єктами чомусь мають СБУ, до функціоналу якої не входять такі питання.

Як повідомлялося, на гірничо-збагачувальних підприємствах групи "Метінвест" у Кривому Розі представники правоохоронних органів проводять слідчі дії, що стосуються податкових порушень, які нібито мають місце. Компанія заявляє про безпрецедентний необґрунтований тиск на бізнес групи з боку силових структур.

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