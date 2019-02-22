Податкова оприлюднила кількість ФОП і суми сплати ЄСВ

За 2018 рік ФОПи збільшили сплату ЄСВ на 38%

По состоянию 1 февраля 2019 года на учете в Украине находится 1 778 тыс. физических лиц предпринимателей (ФЛП), из них 1 252 тыс. плательщиков единого налога. Об этом говорится в ответе пресс-службы Государственной фискальной службы Украины на запрос РБК-Украина.

По данным ГФС, в 2018 году прекратили свою деятельность 196,0 тыс. физических лиц предпринимателей и взято на учет вновь созданных 273,7 тыс. физических лиц - предпринимателей.

Информация о физических лицах - предпринимателях, находящихся на учете в органах ГФС

sfs.gov.ua

Как отметили в ЗФС, за 2018 год ФЛП увеличили уплату единого социального взноса на 38% с 14,235 млрд грн до 19,646 млрд грн. В то же время в целом по Украине поступления ЕСВ выросли на 26% с 180,805 млрд грн до 228,024 млрд грн.

Информация о поступлениях по единому взносу, тыс. грн

sfs.gov.ua

Напомним, в течение 2018 года граждане Украины уплатили взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) на сумму 228 млрд грн. Этот показатель превышает сумму уплаты единого взноса за 2017 год на 26,1%, или на 47,2 млрд грн.

Напомним, в 2018 году гражданами Украины подано 622 тыс. деклараций о доходах в 2017 году на сумму 73,1 млрд грн, что на 9,9 млрд грн больше, чем в предыдущем году.