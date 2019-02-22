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Юрист назвав найбільш дискримінаційні норми законопроекту про ФОП

Новини » Економіка    22.02.2019 - 11:35
Юрист назвав найбільш дискримінаційні норми законопроекту про ФОП
Фото: колаж (РБК-Україна)

Деякі критерії законопроекту - ніж у спину чесним підприємцям

З семи критеріїв трудових відносин в законопроекті Мінсоцполітики найбільш дискримінаційними є два критерії з семи, вважає юрист-аналітик МЮФ Kinstellar Олексій Бурчевський. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Трудова повинність: чим підприємці-"спрощенці" не догодили Кабміну" не догодили Кабміну".

На його думку, це критерії періодичності виплат і виконання роботи, схожої на ту, що роблять штатні співробітники.

Як зазначив юрист, навіть при роботі з ФОП "в білу", коли мова не йде про приховування трудових відносин, більшість підприємців, які ведуть бізнес з корпоративними клієнтами, дуже легко можуть потрапити під обидва критерії.

"Це ніж у спину чесним ФОП, які заробляють гроші реальною підприємницькою діяльністю", - сказав РБК-Україна Бурчевский.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики оприлюднило для обговорення законопроект, яким пропонує доповнити Кодекс законів про працю, прописавши в ньому сім ознак трудових відносин і ввівши поняття про "презумпцію наявності трудових відносин".

У законопроекті перераховані наступні критерії. По-перше, якщо людина періодично - два і більше разів, отримує від іншої особи гроші за виконану роботу або послуги. По-друге, якщо надає послугу або робить роботу конкретної кваліфікації за дорученням та під контролем особи, в чиїх інтересах ця робота робиться. Третя умова, що свідчить про трудові відносини, - винагорода за виконану роботу або послугу є єдиним джерелом доходу людини або становить понад 75% його доходу за останні півроку.

Четвертий критерій трудових відносин, який пропонує прописати в КЗпП Мінсоцполітики, передбачає, що робота та послуги надаються на робочому місці з дотриманням правил внутрішнього трудового розпорядку. Якщо людина виконує ту ж роботу, що і штатні співробітники, значить, це теж можна вважати ознакою трудових відносин. Шосте і сьоме умови - якщо роботодавець надає робоче місце, створюючи умови праці, а також визначає тривалість робочого часу.

Таким чином, міністерство хоче стимулювати роботодавців, щоб вони укладали трудові договори з кожним, хто де-факто є їх співробітником, але офіційно не оформлений або надає послуги як фізособа-підприємець (ФОП).

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