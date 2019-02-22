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Податкова оприлюднила кількість ФОП і суми сплати ЄСВ

Новини » Економіка    22.02.2019 - 14:35
Податкова оприлюднила кількість ФОП і суми сплати ЄСВ
Ілюстративне фото (УНІАН)

За 2018 рік ФОПи збільшили сплату ЄСВ на 38%

Станом 1 лютого 2019 року на обліку в Україні перебуває 1 778 тис. фізичних осіб підприємців (ФОП), з них 1 252 тис. платників єдиного податку. Про це йдеться у відповіді прес-служби Державної фіскальної служби України на запит РБК-Україна.

За даними ДФС, у 2018 році припинили свою діяльність 196,0 тис. фізичних осіб підприємців і взято на облік новостворених 273,7 тис. фізичних осіб - підприємців.

Інформація щодо фізичних осіб - підприємців, які перебувають на обліку в органах ДФС

Податкова оприлюднила кількість ФОП і суми сплати ЄСВ

sfs.gov.ua

Як зазначили у ДФС, за 2018 рік ФОПи збільшили сплату єдиного соціального внеску на 38% з 14,235 млрд грн до 19,646 млрд грн. У той же час в цілому по Україні надходження ЄСВ зросло на 26% з 180,805 млрд грн до 228,024 млрд грн.

Інформація щодо надходжень по єдиному внеску, тис. грн

Податкова оприлюднила кількість ФОП і суми сплати ЄСВ

sfs.gov.ua

Нагадаємо, протягом 2018 року громадяни України сплатили внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на суму 228 млрд грн. Як зазначили в ДФС, цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за 2017 рік на 26,1%, або на 47,2 млрд грн.

Нагадаємо, у 2018 році громадянами України подано 622 тис. декларацій про доходи у 2017 році на суму 73,1 млрд грн, що на 9,9 млрд грн більше, ніж у попередньому році.

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