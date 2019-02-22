Податкова оприлюднила кількість ФОП і суми сплати ЄСВ

Ілюстративне фото (УНІАН)

За 2018 рік ФОПи збільшили сплату ЄСВ на 38%

Станом 1 лютого 2019 року на обліку в Україні перебуває 1 778 тис. фізичних осіб підприємців (ФОП), з них 1 252 тис. платників єдиного податку. Про це йдеться у відповіді прес-служби Державної фіскальної служби України на запит РБК-Україна.

За даними ДФС, у 2018 році припинили свою діяльність 196,0 тис. фізичних осіб підприємців і взято на облік новостворених 273,7 тис. фізичних осіб - підприємців.

Інформація щодо фізичних осіб - підприємців, які перебувають на обліку в органах ДФС

sfs.gov.ua

Як зазначили у ДФС, за 2018 рік ФОПи збільшили сплату єдиного соціального внеску на 38% з 14,235 млрд грн до 19,646 млрд грн. У той же час в цілому по Україні надходження ЄСВ зросло на 26% з 180,805 млрд грн до 228,024 млрд грн.

Інформація щодо надходжень по єдиному внеску, тис. грн

sfs.gov.ua

Нагадаємо, протягом 2018 року громадяни України сплатили внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) на суму 228 млрд грн. Як зазначили в ДФС, цей показник перевищує суму сплати єдиного внеску за 2017 рік на 26,1%, або на 47,2 млрд грн.

Нагадаємо, у 2018 році громадянами України подано 622 тис. декларацій про доходи у 2017 році на суму 73,1 млрд грн, що на 9,9 млрд грн більше, ніж у попередньому році.