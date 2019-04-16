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ДФС назвала останній день сплати податків у квітні

Новини » Економіка    16.04.2019 - 16:56
ДФС назвала останній день сплати податків у квітні
Фото: ДФС (ch.sfs.gov.ua)

Через перенесення робочих днів всі податки необхідно сплатити раніше

Сплату нарахованих поточних податкових зобов’язань необхідно здійснити не пізніше 26 квітня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної фіскальної служби.

Як зазначили в прес-службі, відповідно до розпорядження Кабінету у квітні поточного року вівторок 30 квітня перенесено на суботу 11 травня, тобто останній день сплати нарахованих податкових зобов’язань з податків і зборів припадає на вихідний день 30 квітня 2019 року.

"Нормами Податкового кодексу України не передбачено перенесення термінів сплати податків і зборів (п.57.1 ст.57 Кодексу)", - йдеться в повідомлені.

У ДФС нагадали, що з 2 травня 2019 року вступають у дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України, для сплати коштів єдиного внеску та фінансових санкцій у зв’язку з проведенням реорганізації територіальних органів ДФС.

У ДФС звертають увагу, що до 26 квітня 2019 року діють старі рахунки 3719, відкриті на ім’я територіальних органів Державної фіскальної служби України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів рекомендував для раціонального використання робочого часу та створення сприятливих умов праці перенести три робочих дні у 2019 році: з вівторка 30 квітня на суботу 11 травня; з понеділка 30 грудня на суботу 21 грудня; з вівторка, 31 грудня на суботу 28 грудня. 

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