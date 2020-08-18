Податки, експорт та ОВДП: від чого залежатиме курс долара цього тижня

Цього тижня рух курсу долара до гривні збережеться через податкові платежі та продаж виручки аграріями. На противагу цьому притоку валюти можуть стати нерезиденти, що купуватимуть валюту за рахунок продажу гривневих ОВДП, але баланс ринку буде на користь пропозиції.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Котович, старший фінансовий аналітик групи ICU.

"Тож НБУ буде викуповувати принаймні 20 млн доларів на день, а в окремі дні можливо й більше. Унаслідок курс гривні буде стримано посилюватися, але навряд чи перетне позначку 27 грн/долар", - сказав він.

Як зазначив аналітик, на минулому тижні потреба в гривневих коштах для податкових платежів спонукала платників податків до більш активного продажу валютних коштів, що надало додаткову підтримку гривні та призвело до її укріплення.

Котович додав, що початок періоду квартальних податків спонукав НБУ більш активно купувати валюту на ринку та збільшити викуп зі звичайного обсягу для поповнення резервів у 20 млн доларів на день до 143 млн доларів у четвер та 223 млн доларів за тиждень.

Головними продавцями валюти могли бути великі платники податків, серед яких, імовірно, був і НАК "Нафтогаз України", і великі аграрні компанії, що вже отримують валютні кошти від продажу врожаю цього року на експорт, вважає аналітик.

Додаткова пропозиція валюти дала черговий поштовх до укріплення гривні, і викуп валюти Нацбанком лише стримував цей рух. Тому в підсумку до кінця тижня гривня посилилася на 0,97% до 27,335 грн/долар, зазначив аналітик.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 10-14 серпня 2020 року купив на міжбанківському валютному ринку 223,00 млн доларів і не проводив інтервенції з продажу валюти.

Таким чином, НБУ продовжив купівлю валюти на міжбанку, збільшивши її 5,5 рази порівняно з минулим тижнем, коли обсяг купівлі склав 40 млн доларів.

Нагадаємо, глава НБУ Кирило Шевченко в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що плаваюче курсоутворення та ключові принципи роботи НБУ на міжбанку збережуться при новому керівнику центробанку. Нацбанк, як і раніше, буде згладжувати надмірні коливання курсу як в один, так і в іншу сторону.