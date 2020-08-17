Курс долара продовжив падіння на міжбанку

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар опустився до рівня 27,25 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 17 серпня 2020 року порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 9 копійок до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро в продажу виріс на 1 копійку до 32,36 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 27,2350 - 27,2550 грн / долар, євро 32,3388 - 32,3625 грн / євро, російський рубль 0,3710 - 0,3714 грн / рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,2350 27,2550 EUR/UAH 32,3388 32,3625 RUB/UAH 0,3710 0,3714

Відзначимо, 14 серпня торги по долару закрилися в діапазоні 27,3100 - 27,3400 грн / долар, євро 32,3213 - 32,3568 грн / євро, російський рубль 0,3739 - 0,3747 грн / рубль.

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 17 серпня 2020 року о 12:00 за курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем ​​знизився на 5 копійок до 27,47 гривень за долар. Курс євро виріс на 4 копійки до 32,49 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,23 (27,26 - 14 серпня), продажу - 27,47 (27,52 - 14 серпня) грн за долар. Середній курс покупки євро складає 32,00 (31,98 - 14 серпня), продажу - 32,49 (32,45 - 14 серпня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,43 (3,43 - 14 серпня), продажу 3,83 (3,83 - 14 серпня) грн за 10 рублів.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 18 серпня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,30 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 серпня встановлений на такому рівні: 27,3061 гривень за 1 долар (-0,0413 грн). При цьому курс долара на 17 серпня складає 27,3474 гривень за 1 долар.