НБУ підтримує податок на купівлю валюти для імпорту

Національний банк України підтримує запровадження в Україні податку на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій. Спеціалісти НБУ беруть участь в розробці законопроекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь НБУ на запит видання " Економічна правда ".

"З точки зору Національного банку, як органу відповідального за стабільність гривні, додаткові податки на імпорт в поточних умовах мають розглядатися як заходи посилення конкурентоспроможності вітчизняних виробників, зниження відпливу валюти з країни, врівноваження платіжного балансу та скорочення дефіциту бюджету", - йдеться у відповіді.

У НБУ додали, що розробка податку перебуває у компетенції Міністерства фінансів, однак спеціалісти НБУ також долучаються до цього процесу, враховуючи потенційно важливу роль банків у адмініструванні такого податку.